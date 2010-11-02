Добрый день!
Интересует карта «Card Blanche White». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:30
Добрый день!
Интересует карта «Card Blanche White». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Спасибо.
Додано: Суб 20 жов, 2018 07:56
Для начала помучайте НБУ на предмет навязывания доп. услуг.
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:14
Сторонними сервисами без.
Щось мені з ТАС "щастить"
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