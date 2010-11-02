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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1544154515461547

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 235
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:30

Добрый день!
Интересует карта «Card Blanche White». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Спасибо.
ShtormK
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 07:56

  clientage написав:А шо це таке?
У Бланш-онлайн страховка чиста обязательна, без неё просто не отдают карту :evil:
И саппорт и отд-е даж и не думали как-то вилять, сразу в лоб: страх обязателен
Хотя на самой страхе красиво нашкрябано слово "добровільно" :mrgreen:

Вот думаю Унику помучать на предмет отказа от страхования в течен 14дн :wink: :wink:

Как реально начисляется и списывается страхплатеж именно по БланЖ-онлайн?


Для начала помучайте НБУ на предмет навязывания доп. услуг.
riwalir
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:14

  ShtormK написав:Добрый день!
Интересует карта «Card Blanche White». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Спасибо.
Сторонними сервисами без.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлень: 13846
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  #<1 ... 1544154515461547
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