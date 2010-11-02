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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:30
Добрый день!
Интересует карта «Card Blanche White». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Спасибо.
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ShtormK
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Додано: Суб 20 жов, 2018 07:56
clientage написав:
А шо це таке?
У Бланш-онлайн страховка чиста обязательна, без неё просто не отдают карту
И саппорт и отд-е даж и не думали как-то вилять, сразу в лоб: страх обязателен
Хотя на самой страхе красиво нашкрябано слово "добровільно"
Вот думаю Унику помучать на предмет отказа от страхования в течен 14дн
Как реально начисляется и списывается страхплатеж именно по БланЖ-онлайн?
Для начала помучайте НБУ на предмет навязывания доп. услуг.
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riwalir
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Додано: Суб 20 жов, 2018 11:14
ShtormK написав:
Добрый день!
Интересует карта «Card Blanche White». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Спасибо.
Сторонними сервисами без.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Суб 20 жов, 2018 18:55
BBC написав: ShtormK написав:
Добрый день!
Интересует карта «Card Blanche White». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Спасибо.
Сторонними сервисами без.
Снятие свои 1% Кредитные дофигаОтправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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cdj2
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Додано: Суб 20 жов, 2018 20:36
Пополнение р2р без комиссий.
А снимать р2р с кредитки глупо.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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