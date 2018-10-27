Добрый день!
Интересует карта «Card Blanche White». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Спасибо.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:30
Добрый день!
Интересует карта «Card Blanche White». Пополнение карты по P2P - с комиссией или без?
Также интересует снятие своих и кредитных средств тоже по P2P - с какой комиссией?
Спасибо.
Додано: Суб 20 жов, 2018 07:56
Для начала помучайте НБУ на предмет навязывания доп. услуг.
Додано: Суб 20 жов, 2018 11:14
Сторонними сервисами без.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 20 жов, 2018 18:55
Re: Идея Банк
Снятие свои 1% Кредитные дофига
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Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 20 жов, 2018 20:36
Пополнение р2р без комиссий.
А снимать р2р с кредитки глупо.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 27 жов, 2018 13:00
Re: Идея Банк
... то що там, якщо відкрити "Динамічний" на 6міс. то вийде під 17,5%річних?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 жов, 2018 14:45
Re: Идея Банк
Яким чином? 16,3% грязними.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 27 жов, 2018 15:49
Як і в братків...співпадіння чи зговір?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:08
... може Я погано порахував
там пише "Динамічний" на 6міс:
1-2міс. - 12,5%
2-3міс. - 16%
3-4міс. - 20,4%
- то який середній % у Вас виходить?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 жов, 2018 16:31
48.9\3=? Як Ви решту видаєте?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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