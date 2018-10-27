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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1545154615471548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 235
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:00

Квесторе_поверніться
... а що, треба ще й решту давати? :) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:18

  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
... а що, треба ще й решту давати? :) :mrgreen:

В Вашій торговій точці.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:25

... трошки гумору) ))

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:[quote="4483то що там, якщо відкрити "Динамічний" на 6міс. то вийде під 17,5%річних?


Яким чином? 16,3% грязними.

... може Я погано порахував :oops:
там пише "Динамічний" на 6міс:
1-2міс. - 12,5%
2-3міс. - 16%
3-4міс. - 20,4%
- то який середній % у Вас виходить?[/quote]
=====

48.9\3=? Як Ви решту видаєте? :)[/quote]
===

... це все добре, але давайте трохи повеселимось :D
- і такссссс:
... якщо б це було на 3міс. - то так, всі % додали за 3міс і розділили на 3
- але, тут 6 міс, де:
1міс + 2міс.(12,5%+12,5%)= 25% логічно?
3міс + 4міс.(16%+16%)= 32% логічно?
5міс + 6міс.(20,4%+20,4%)=48% логічно?
... тепер:
25%+32%+48%=105%/6міс = :D :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:36

Долярчик, скільки балів з арифметикм в 1 класі мали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25907
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:46

Квесторе_поверніться
- так написав, що це гумор....
але от розкладіть по поличках ту арифметику по "логіці"
- чому, як все додати за три міс і розділити на три міс - виходить одні %%, а якщо їх же подвоїти, так як по два місяці йдуть однакові %% і розділити на 6міс - виходять зовсім інші %%?

-ану знайдіть помилку? :wink:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлень: 5115
З нами з: 19.10.15
Подякував: 247 раз.
Подякували: 271 раз.
 
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  #<1 ... 1545154615471548
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