Квесторе_поверніться
... а що, треба ще й решту давати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:00
Квесторе_поверніться
... а що, треба ще й решту давати?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:18
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:25
... трошки гумору) ))
... може Я погано порахував
там пише "Динамічний" на 6міс:
1-2міс. - 12,5%
2-3міс. - 16%
3-4міс. - 20,4%
- то який середній % у Вас виходить?[/quote]
=====
48.9\3=? Як Ви решту видаєте? [/quote]
===
... це все добре, але давайте трохи повеселимось
- і такссссс:
... якщо б це було на 3міс. - то так, всі % додали за 3міс і розділили на 3
- але, тут 6 міс, де:
1міс + 2міс.(12,5%+12,5%)= 25% логічно?
3міс + 4міс.(16%+16%)= 32% логічно?
5міс + 6міс.(20,4%+20,4%)=48% логічно?
... тепер:
25%+32%+48%=105%/6міс =
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:36
Долярчик, скільки балів з арифметикм в 1 класі мали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:46
Квесторе_поверніться
- так написав, що це гумор....
але от розкладіть по поличках ту арифметику по "логіці"
- чому, як все додати за три міс і розділити на три міс - виходить одні %%, а якщо їх же подвоїти, так як по два місяці йдуть однакові %% і розділити на 6міс - виходять зовсім інші %%?
-ану знайдіть помилку?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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