Квесторе_поверніться
... а що, треба ще й решту давати?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:00
Квесторе_поверніться
... а що, треба ще й решту давати?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:18
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:25
... трошки гумору) ))
як Я той 0 пропустив
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 27 жов, 2018 18:49, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:36
Долярчик, скільки балів з арифметикм в 1 класі мали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Суб 27 жов, 2018 17:46
... капець...... от що значить в суботу працювати
.... ще й завтра буду
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 27 жов, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:47
BBC
... як Я там той ноль пропустив
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:54
Re: Идея Банк
Клиентам своим также считаете? )
Квартира, ремонт надо крутиться?)))
Додано: Суб 27 жов, 2018 18:56
.. та реально останнє автоматом порахував як 24
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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