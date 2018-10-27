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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1545154615471548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 235
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:00

Квесторе_поверніться
... а що, треба ще й решту давати? :) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:18

  Долярчик написав:Квесторе_поверніться
... а що, треба ще й решту давати? :) :mrgreen:

В Вашій торговій точці.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:25

... трошки гумору) ))

як Я той 0 пропустив :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 27 жов, 2018 18:49, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:36

Долярчик, скільки балів з арифметикм в 1 класі мали?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25907
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 17:46

... капець...... от що значить в суботу працювати :roll:
.... ще й завтра буду :( :cry:
Востаннє редагувалось Долярчик в Суб 27 жов, 2018 18:50, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:25

20,4×2 = 40,8
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:47

BBC
... як Я там той ноль пропустив :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:54

Re: Идея Банк

Долярчик написав:... капець...... от що значить в суботу працювати :roll:
.... ще й завтра буду :( :cry:


Клиентам своим также считаете? )
Квартира, ремонт надо крутиться?)))
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 18:56

  Aps написав:
Долярчик написав:... капець...... от що значить в суботу працювати :roll:
.... ще й завтра буду :( :cry:


Клиентам своим также считаете? )
Квартира, ремонт надо крутиться?)))

.. та реально останнє автоматом порахував як 24 :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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