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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:20
може не в той ІБ випадково зайшли?
наприклад в три четверті
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greenozon
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Додано: Сер 31 жов, 2018 02:03
ignorabimus написав:
Шо за дела? 15 мин назад заходил в ИБ, все норм было. Сейчас захожу - ни одной карты, ни одного счета нет... (((
регламентные работы по закрытию опердня
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Bosstone
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