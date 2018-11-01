RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1546154715481549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 235
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:20

може не в той ІБ випадково зайшли?
наприклад в три четверті :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3283
З нами з: 01.06.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 02:03

  ignorabimus написав:Шо за дела? 15 мин назад заходил в ИБ, все норм было. Сейчас захожу - ни одной карты, ни одного счета нет... (((
регламентные работы по закрытию опердня
Bosstone
 
Повідомлень: 960
З нами з: 21.04.10
Подякував: 546 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 08:53

Дополнительная карта к кредитке Card Blanche White

Не банк, а колхоз. Заказал дополнительную карту к кредитке Card Blanche White. Хотел, чтобы была бесконтактная карта с чипом, выпустили обычную полосатую. На горячую линию не дозвонишься.
Может кто-то в курсе, это какое-то нововведение? Или Идея тупит, как обычно?
riwalir
Аватар користувача
 
Повідомлень: 677
З нами з: 28.04.08
Подякував: 73 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1546154715481549
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Avatar, Ferlakur, Stargazer212, Кочевник, Фантом і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6327, 6328, 6329
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63286 7910438
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 09:52
ishvara
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3231, 3232, 3233
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32321 4006559
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 09:38
Boundless
ВТБ Банк 1 ... 1330, 1331, 1332
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13319 2581297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 20:36
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9872)
02.11.2018 09:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.