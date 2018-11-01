може не в той ІБ випадково зайшли?
наприклад в три четверті
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:20
може не в той ІБ випадково зайшли?
наприклад в три четверті
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 31 жов, 2018 02:03
Додано: П'ят 02 лис, 2018 08:53
Дополнительная карта к кредитке Card Blanche White
Не банк, а колхоз. Заказал дополнительную карту к кредитке Card Blanche White. Хотел, чтобы была бесконтактная карта с чипом, выпустили обычную полосатую. На горячую линию не дозвонишься.
Может кто-то в курсе, это какое-то нововведение? Или Идея тупит, как обычно?
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