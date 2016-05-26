може не в той ІБ випадково зайшли?
наприклад в три четверті
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 22:20
може не в той ІБ випадково зайшли?
наприклад в три четверті
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 31 жов, 2018 02:03
Додано: П'ят 02 лис, 2018 08:53
Дополнительная карта к кредитке Card Blanche White
Не банк, а колхоз. Заказал дополнительную карту к кредитке Card Blanche White. Хотел, чтобы была бесконтактная карта с чипом, выпустили обычную полосатую. На горячую линию не дозвонишься.
Может кто-то в курсе, это какое-то нововведение? Или Идея тупит, как обычно?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:59
неужели здесь еще кто то остался
интересно ради чего
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:01
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:12
wig
Который я так понял фиг получишь с нормальным лимитом и без страховки...
И что там - разобрались со схемой льготного или по-прежнему не всё понятно?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:19
Горячая линия сообщила, что отделение тупит, заказали не ту карту. Пойду перевыпускать на следующей неделе.
Мое отделение - это нечто - образчик тупости.
Востаннє редагувалось riwalir в П'ят 02 лис, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:44
Это же -- ДеЯ. Сказочники
Просто юзаешь для КБ 5% грязными под коммуналку, с грейсом 30дн и пофиг тада те абонки и страховки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:51
подскажите , какой продукт открыть чтобы валюту внести на счет для оформления онлайн депозита и по истечению срока срочного вклада , само тело вклада не облагалось комиссионными вознаграждениями
никому не верю
Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:59
Re: Идея Банк
Комуналка в черном списке. Максимум - телефон пополнить, и интернет.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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