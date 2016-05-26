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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1546154715481549

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 235
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 22:20

може не в той ІБ випадково зайшли?
наприклад в три четверті :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 02:03

  ignorabimus написав:Шо за дела? 15 мин назад заходил в ИБ, все норм было. Сейчас захожу - ни одной карты, ни одного счета нет... (((
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Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 08:53

Дополнительная карта к кредитке Card Blanche White

Не банк, а колхоз. Заказал дополнительную карту к кредитке Card Blanche White. Хотел, чтобы была бесконтактная карта с чипом, выпустили обычную полосатую. На горячую линию не дозвонишься.
Может кто-то в курсе, это какое-то нововведение? Или Идея тупит, как обычно?
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:59

  riwalir написав:Не банк, а колхоз. Заказал дополнительную карту к кредитке Card Blanche White. Хотел, чтобы была бесконтактная карта с чипом, выпустили обычную полосатую. На горячую линию не дозвонишься.
Может кто-то в курсе, это какое-то нововведение? Или Идея тупит, как обычно?

неужели здесь еще кто то остался ;)
интересно ради чего
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:01

  Lost написав:интересно ради чего

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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:12

wig
Который я так понял фиг получишь с нормальным лимитом и без страховки... :?

И что там - разобрались со схемой льготного или по-прежнему не всё понятно?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:19

Горячая линия сообщила, что отделение тупит, заказали не ту карту. Пойду перевыпускать на следующей неделе.
Мое отделение - это нечто - образчик тупости.
Востаннє редагувалось riwalir в П'ят 02 лис, 2018 11:12, всього редагувалось 1 раз.
riwalir
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:44

  Vorlon написав:wig
Который я так понял фиг получишь с нормальным лимитом и без страховки... :?

И что там - разобрались со схемой льготного или по-прежнему не всё понятно?

Это же -- ДеЯ. Сказочники :mrgreen:
Просто юзаешь для КБ 5% грязными под коммуналку, с грейсом 30дн и пофиг тада те абонки и страховки :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:51

  clientage написав:
  Vorlon написав:wig
Который я так понял фиг получишь с нормальным лимитом и без страховки... :?

И что там - разобрались со схемой льготного или по-прежнему не всё понятно?

Это же -- ДеЯ. Сказочники :mrgreen:
Просто юзаешь для КБ 5% грязными под коммуналку, с грейсом 30дн и пофиг тада те абонки и страховки :mrgreen:

подскажите , какой продукт открыть чтобы валюту внести на счет для оформления онлайн депозита и по истечению срока срочного вклада , само тело вклада не облагалось комиссионными вознаграждениями :?:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:59

Re: Идея Банк

  clientage написав:Просто юзаешь для КБ 5% грязными под коммуналку, с грейсом 30дн и пофиг тада те абонки и страховки

Комуналка в черном списке. Максимум - телефон пополнить, и интернет.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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