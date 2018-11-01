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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:07
После закрытия кредитных карт Идея Банк не передает информацию о закрытии договоров в кредитные бюро. Будьте внимательны! Пинайте банк и требуйте передачи информации о закрытии договоров!
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П'ят 02 лис, 2018 14:25
vano80
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