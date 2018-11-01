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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1547154815491550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 235
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:07

Re: Идея Банк

После закрытия кредитных карт Идея Банк не передает информацию о закрытии договоров в кредитные бюро. Будьте внимательны! Пинайте банк и требуйте передачи информации о закрытии договоров!
omni
 
Повідомлень: 11
З нами з: 26.07.16
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  #<1 ... 1547154815491550
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