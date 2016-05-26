RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1547154815491550

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 235
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:07

Re: Идея Банк

После закрытия кредитных карт Идея Банк не передает информацию о закрытии договоров в кредитные бюро. Будьте внимательны! Пинайте банк и требуйте передачи информации о закрытии договоров!
omni
 
Повідомлень: 11
З нами з: 26.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:44

Re: Идея Банк

Як взнати чи банк передав інформацію по кредитах? Мені приват відмовив в оплаті частинами,бо десь була заборгованість,хоча нічого не було
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:46

Re: Идея Банк

Картку онлайн видають дебетову з 0 лімітом без страховки?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:07

  tarasum написав:Як взнати чи банк передав інформацію по кредитах? Мені приват відмовив в оплаті частинами,бо десь була заборгованість,хоча нічого не було

Перша доза безкоштовно https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki
або так https://ubki.ua/ua/debtor_credit_history.html
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2516
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:39

  klug написав:
  tarasum написав:Як взнати чи банк передав інформацію по кредитах? Мені приват відмовив в оплаті частинами,бо десь була заборгованість,хоча нічого не було

Перша доза безкоштовно https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki
або так https://ubki.ua/ua/debtor_credit_history.html


Ви маєте право один раз на рік отримати свою кредитну історію безкоштовно!

П.3 ст.13 закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій"

Для цього Вам необхідно надіслати заяву на поштову адресу ТОВ "Українське бюро кредитних історій", 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д

Мое заказное письмо туда не дошло, горячка сказала слать или простым на грушевского и там они с ящика заберут, или заказным на музейный переулок 10.
Bosstone
 
Повідомлень: 964
З нами з: 21.04.10
Подякував: 546 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:42

  Bosstone написав:
  klug написав:
  tarasum написав:Як взнати чи банк передав інформацію по кредитах? Мені приват відмовив в оплаті частинами,бо десь була заборгованість,хоча нічого не було

Перша доза безкоштовно https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki
або так https://ubki.ua/ua/debtor_credit_history.html


Ви маєте право один раз на рік отримати свою кредитну історію безкоштовно!

П.3 ст.13 закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій"

Для цього Вам необхідно надіслати заяву на поштову адресу ТОВ "Українське бюро кредитних історій", 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д

Мое заказное письмо туда не дошло, горячка сказала слать или простым на грушевского и там они с ящика заберут, или заказным на музейный переулок 10.

При первой регистрации в УБКИ они и через инет нашару сварганять рейтинг и КИ... и могментально ж!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26112
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2085 раз.
Подякували: 2960 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:02

Re: Идея Банк

  Bosstone написав:Мое заказное письмо туда не дошло, горячка сказала слать или простым на грушевского и там они с ящика заберут, или заказным на музейный переулок 10.

На сайті Музейний ніде не фігурє, на ту саму організацію слати чи на ім'я вахтера?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2516
З нами з: 18.08.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:00

  klug написав:
  Bosstone написав:Мое заказное письмо туда не дошло, горячка сказала слать или простым на грушевского и там они с ящика заберут, или заказным на музейный переулок 10.

На сайті Музейний ніде не фігурє, на ту саму організацію слати чи на ім'я вахтера?

тем не менее, убки расположен именно там, так что заказные предложили отправлять на факт.адрес, а простые письма на юр.адрес
Bosstone
 
Повідомлень: 964
З нами з: 21.04.10
Подякував: 546 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 07:16

  Bosstone написав:
  klug написав:
  Bosstone написав:Мое заказное письмо туда не дошло, горячка сказала слать или простым на грушевского и там они с ящика заберут, или заказным на музейный переулок 10.

На сайті Музейний ніде не фігурє, на ту саму організацію слати чи на ім'я вахтера?

тем не менее, убки расположен именно там, так что заказные предложили отправлять на факт.адрес, а простые письма на юр.адрес

Що в листі треба писати? Треба паспортні дані висилати? Яка форма листа має бути?
tarasum
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 16.10.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1547154815491550
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: slasva, Zonenor і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6330, 6331, 6332
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63318 7914191
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 лис, 2018 02:26
Ukrainian
А-Банк 1 ... 1083, 1084, 1085
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10846 1577812
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 23:50
Flamingo
Sky Bank (РЕГІОН-БАНК) 1 ... 6, 7, 8
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 18:08
73 10611
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 20:50
J

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15499)
03.11.2018 07:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.