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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:07
После закрытия кредитных карт Идея Банк не передает информацию о закрытии договоров в кредитные бюро. Будьте внимательны! Пинайте банк и требуйте передачи информации о закрытии договоров!
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:44
Як взнати чи банк передав інформацію по кредитах? Мені приват відмовив в оплаті частинами,бо десь була заборгованість,хоча нічого не було
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tarasum
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:46
Картку онлайн видають дебетову з 0 лімітом без страховки?
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tarasum
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:07
tarasum написав:
Як взнати чи банк передав інформацію по кредитах? Мені приват відмовив в оплаті частинами,бо десь була заборгованість,хоча нічого не було
Перша доза безкоштовно https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki
або так https://ubki.ua/ua/debtor_credit_history.html
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:39
Ви маєте право один раз на рік отримати свою кредитну історію безкоштовно!
П.3 ст.13 закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій"
Для цього Вам необхідно надіслати заяву на поштову адресу ТОВ "Українське бюро кредитних історій", 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д
Мое заказное письмо туда не дошло, горячка сказала слать или простым на грушевского и там они с ящика заберут, или заказным на музейный переулок 10.
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Bosstone
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:42
Bosstone написав:
Ви маєте право один раз на рік отримати свою кредитну історію безкоштовно!
П.3 ст.13 закону України "Про організацію формування та обігу кредитних історій"
Для цього Вам необхідно надіслати заяву на поштову адресу ТОВ "Українське бюро кредитних історій", 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д
Мое заказное письмо туда не дошло, горячка сказала слать или простым на грушевского и там они с ящика заберут, или заказным на музейный переулок 10.
При первой регистрации в УБКИ они и через инет нашару сварганять рейтинг и КИ... и могментально ж!
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:02
Bosstone написав:
Мое заказное письмо туда не дошло, горячка сказала слать или простым на грушевского и там они с ящика заберут, или заказным на музейный переулок 10.
На сайті Музейний ніде не фігурє, на ту саму організацію слати чи на ім'я вахтера?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:00
klug написав: Bosstone написав:
Мое заказное письмо туда не дошло, горячка сказала слать или простым на грушевского и там они с ящика заберут, или заказным на музейный переулок 10.
На сайті Музейний ніде не фігурє, на ту саму організацію слати чи на ім'я вахтера?
тем не менее, убки расположен именно там, так что заказные предложили отправлять на факт.адрес, а простые письма на юр.адрес
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Bosstone
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Додано: Суб 03 лис, 2018 07:16
Bosstone написав: klug написав: Bosstone написав:
Мое заказное письмо туда не дошло, горячка сказала слать или простым на грушевского и там они с ящика заберут, или заказным на музейный переулок 10.
На сайті Музейний ніде не фігурє, на ту саму організацію слати чи на ім'я вахтера?
тем не менее, убки расположен именно там, так что заказные предложили отправлять на факт.адрес, а простые письма на юр.адрес
Що в листі треба писати? Треба паспортні дані висилати? Яка форма листа має бути?
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tarasum
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Додано: Суб 03 лис, 2018 10:29
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П'ят 02 лис, 2018 20:50
J
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