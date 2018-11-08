Идея Банк данные о выдаче кредита передает еще в http://www.pvbki.com (Первое Всеукраинское Бюро Кредитных Историй) А вот данные о закрытии кредита передать забывают. В УБКИ после разборок закрыли, в ПВБКИ так данные и не переданы (прошло 8 или 9 месяцев с момента закрытия договора).
d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?
В чому сумніви?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.