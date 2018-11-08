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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1548154915501551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 235
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:37

  klug написав:
  tarasum написав:Як взнати чи банк передав інформацію по кредитах? Мені приват відмовив в оплаті частинами,бо десь була заборгованість,хоча нічого не було

Перша доза безкоштовно https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki
або так https://ubki.ua/ua/debtor_credit_history.html

Идея Банк данные о выдаче кредита передает еще в http://www.pvbki.com (Первое Всеукраинское Бюро Кредитных Историй)
А вот данные о закрытии кредита передать забывают. В УБКИ после разборок закрыли, в ПВБКИ так данные и не переданы (прошло 8 или 9 месяцев с момента закрытия договора).
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Хм, сегодня Безпечний на 0,5%+ подорожал в среднем. Не густо...
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Депозит "На Старт"

Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?
d812460
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:51

  d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?

В чому сумніви?
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  Квесторе_поверніться написав:
  d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?

В чому сумніви?


Напружують 12 міс. під 10 %?
Реально.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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