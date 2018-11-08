Идея Банк данные о выдаче кредита передает еще в http://www.pvbki.com (Первое Всеукраинское Бюро Кредитных Историй) А вот данные о закрытии кредита передать забывают. В УБКИ после разборок закрыли, в ПВБКИ так данные и не переданы (прошло 8 или 9 месяцев с момента закрытия договора).
d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?
В чому сумніви?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?
В чому сумніви?
Сомнения вполне понятные.Договор составлен так себе. Указано что-то типа "возврат вклада по пункту такому-то, а в том пункте - срок окончания через 10 месяцев". если убрать слова менеджера о возврате, то по бумажкам можно и не отдавать.
d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?
В чому сумніви?
Сомнения вполне понятные.Договор составлен так себе. Указано что-то типа "возврат вклада по пункту такому-то, а в том пункте - срок окончания через 10 месяцев". если убрать слова менеджера о возврате, то по бумажкам можно и не отдавать.
Хоть у Идеи все там и кривовато, но я за лет 7 сотрудничества ни разу на эту +12мес лонгацию не попадал. По окончанию вклада будет дня 3 на закрытие/снятие средств, пимпочка спецом активируется в ИБ, мне этого хватало. А пролонгация если и случалась, то по словам старожилов ветки, она была 2..3 раза по текущей НОРМАЛЬНОЙ ставке. А вот потом уже кто-то из ледацюг и залетел на ту +12мес
d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?
В чому сумніви?
1.1. Вкладник передає Банку, а Банк відкриває Вкладнику вкладний рахунок № [main."AMOUNT"] (надалі – Вкладний рахунок) та приймає від Вкладника кошти в сумі .......... на строк 15 місяців до ......... із сплатою процентів: 1.1.2. 10 % річних – протягом решти 12-ти місяців і зобов`язується повернути Вкладнику Суму вкладу та виплатити нараховані проценти на умовах та в порядку, які передбачені даним Договором.
1.4. Сума вкладу повертається Вкладнику після закінчення строку вказаного в п.1.1.2. цього Договору на поточний рахунок Вкладника, відкритий у Банку.
d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?
В чому сумніви?
1.1. Вкладник передає Банку, а Банк відкриває Вкладнику вкладний рахунок № [main."AMOUNT"] (надалі – Вкладний рахунок) та приймає від Вкладника кошти в сумі .......... на строк 15 місяців до ......... із сплатою процентів: 1.1.2. 10 % річних – протягом решти 12-ти місяців і зобов`язується повернути Вкладнику Суму вкладу та виплатити нараховані проценти на умовах та в порядку, які передбачені даним Договором.
1.4. Сума вкладу повертається Вкладнику після закінчення строку вказаного в п.1.1.2. цього Договору на поточний рахунок Вкладника, відкритий у Банку.
Зрозумів. Раніше навіть 24 місяці дописували. Але через 3 місяці (перший термін) всім повертають. Головне не забути і через 3 місяці забрати грошенята в інтернет банку чи відділенні. Дописують 12 місяців щоб вклад вважався довгостроковий, в цьому є певна вигода.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.