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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1548154915501551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 235
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 14:37

  klug написав:
  tarasum написав:Як взнати чи банк передав інформацію по кредитах? Мені приват відмовив в оплаті частинами,бо десь була заборгованість,хоча нічого не було

Перша доза безкоштовно https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.ubki
або так https://ubki.ua/ua/debtor_credit_history.html

Идея Банк данные о выдаче кредита передает еще в http://www.pvbki.com (Первое Всеукраинское Бюро Кредитных Историй)
А вот данные о закрытии кредита передать забывают. В УБКИ после разборок закрыли, в ПВБКИ так данные и не переданы (прошло 8 или 9 месяцев с момента закрытия договора).
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Хм, сегодня Безпечний на 0,5%+ подорожал в среднем. Не густо...
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kreuz
 
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Депозит "На Старт"

Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?
d812460
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:51

  d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?

В чому сумніви?
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:09

  Квесторе_поверніться написав:
  d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?

В чому сумніви?


Напружують 12 міс. під 10 %?
Реально.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:51

  Квесторе_поверніться написав:
  d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?

В чому сумніви?


Сомнения вполне понятные.Договор составлен так себе. Указано что-то типа "возврат вклада по пункту такому-то, а в том пункте - срок окончания через 10 месяцев". если убрать слова менеджера о возврате, то по бумажкам можно и не отдавать.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:06

  vano80 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?

В чому сумніви?


Сомнения вполне понятные.Договор составлен так себе. Указано что-то типа "возврат вклада по пункту такому-то, а в том пункте - срок окончания через 10 месяцев". если убрать слова менеджера о возврате, то по бумажкам можно и не отдавать.

Хоть у Идеи все там и кривовато, но я за лет 7 сотрудничества ни разу на эту +12мес лонгацию не попадал. По окончанию вклада будет дня 3 на закрытие/снятие средств, пимпочка спецом активируется в ИБ, мне этого хватало. А пролонгация если и случалась, то по словам старожилов ветки, она была 2..3 раза по текущей НОРМАЛЬНОЙ ставке.
А вот потом уже кто-то из ледацюг и залетел на ту +12мес :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:53

  Квесторе_поверніться написав:
  d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?

В чому сумніви?

1.1. Вкладник передає Банку, а Банк відкриває Вкладнику вкладний рахунок № [main."AMOUNT"] (надалі – Вкладний рахунок) та приймає від
Вкладника кошти в сумі .......... на строк
15 місяців до ......... із сплатою процентів:
1.1.2. 10 % річних – протягом решти 12-ти місяців
і зобов`язується повернути Вкладнику Суму вкладу та виплатити нараховані проценти на умовах та в порядку, які передбачені даним Договором.

1.4. Сума вкладу повертається Вкладнику після закінчення строку вказаного в п.1.1.2. цього Договору на поточний рахунок Вкладника,
відкритий у Банку.
d812460
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:03

  d812460 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?

В чому сумніви?

1.1. Вкладник передає Банку, а Банк відкриває Вкладнику вкладний рахунок № [main."AMOUNT"] (надалі – Вкладний рахунок) та приймає від
Вкладника кошти в сумі .......... на строк
15 місяців до ......... із сплатою процентів:
1.1.2. 10 % річних – протягом решти 12-ти місяців
і зобов`язується повернути Вкладнику Суму вкладу та виплатити нараховані проценти на умовах та в порядку, які передбачені даним Договором.

1.4. Сума вкладу повертається Вкладнику після закінчення строку вказаного в п.1.1.2. цього Договору на поточний рахунок Вкладника,
відкритий у Банку.

Зрозумів. Раніше навіть 24 місяці дописували.
Але через 3 місяці (перший термін) всім повертають.
Головне не забути і через 3 місяці забрати грошенята в інтернет банку чи відділенні.
Дописують 12 місяців щоб вклад вважався довгостроковий, в цьому є певна вигода.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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