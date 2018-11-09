На днях закончился, без проблем отдали.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:43
На днях закончился, без проблем отдали.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:40
Re: Идея Банк
10 % річних на практиці наступає після 3-ох лонгацій на аналогічний першому терміну час під актуальні %. Причому цих 10 % якби поточного рахунку, з якого можна в будь-який момент забрати впродовж цих 12 міс. Як усно пояснюють у відділенні це зроблено для клієнтів які з якихось причин не забрали вчасно і щоб їхні гроші задурно не лежали у банці. Хоча в договорі цього всього не прописано і тривожить клієнтів. Банк же такими договорами покращує статистику показуючи що має довгі і дешеві гроші.
Зараз нормальний момент забити стовбець на перспективу. Враховуючи лояльне відношення ідеї до поповнень, то можна мати фактично депо під +15% з довільним терміном, якщо вчасно наперед дбати про це.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:26
CBO
Поддержка говорит, что теперь можно иметь больше одной кредитной карты и наличие Card Blanche White не мешает оформлению Card Blanche ONLINE при отсутствии просроченных платежей.
Кто-то хочет проверить?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:07
По онлайні кешбек багато не буде,комуналка не рахується. Поповнення мобільного не більше 200 грн в місяця+ 25 грн комісії заплатити+ можуть страховку зліпити (((
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