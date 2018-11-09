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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1550155115521553>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 236
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:43

  d812460 написав:Подскажите, деньги с депо "На Старт" реально забрать через 3 месяца(как указано на сайте)?

На днях закончился, без проблем отдали.
+50 грн. за карту Монобанка https://monobank.com.ua/r/JxSHc
+50 грн. при использовании промо-кода H6EIAVL https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
pepe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 18:40

Re: Идея Банк

  d812460 написав:0 % річних – протягом решти 12-ти місяців


10 % річних на практиці наступає після 3-ох лонгацій на аналогічний першому терміну час під актуальні %. Причому цих 10 % якби поточного рахунку, з якого можна в будь-який момент забрати впродовж цих 12 міс. Як усно пояснюють у відділенні це зроблено для клієнтів які з якихось причин не забрали вчасно і щоб їхні гроші задурно не лежали у банці. Хоча в договорі цього всього не прописано і тривожить клієнтів. Банк же такими договорами покращує статистику показуючи що має довгі і дешеві гроші.
Зараз нормальний момент забити стовбець на перспективу. Враховуючи лояльне відношення ідеї до поповнень, то можна мати фактично депо під +15% з довільним терміном, якщо вчасно наперед дбати про це.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:26

CBO

Поддержка говорит, что теперь можно иметь больше одной кредитной карты и наличие Card Blanche White не мешает оформлению Card Blanche ONLINE при отсутствии просроченных платежей.

Кто-то хочет проверить? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:07

  Vorlon написав:Поддержка говорит, что теперь можно иметь больше одной кредитной карты и наличие Card Blanche White не мешает оформлению Card Blanche ONLINE при отсутствии просроченных платежей.

Кто-то хочет проверить? ;)

По онлайні кешбек багато не буде,комуналка не рахується. Поповнення мобільного не більше 200 грн в місяця+ 25 грн комісії заплатити+ можуть страховку зліпити (((
tarasum
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:19

  Vorlon написав:Поддержка говорит, что теперь можно иметь больше одной кредитной карты и наличие Card Blanche White не мешает оформлению Card Blanche ONLINE при отсутствии просроченных платежей.

Кто-то хочет проверить? ;)

две недли назад проверял очередной раз - болт, предложили вместо онлайн голубую
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:13

Re: Идея Банк

Товарищи, а можете мне объяснить. В банкомате сняли немного денег в два захода. В результате остаток снизился дополнительно почти на 10 грн. Это плата за что, за смс информирование? если да, то где его можно отключить?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:14

  vano80 написав:Товарищи, а можете мне объяснить. В банкомате сняли немного денег в два захода. В результате остаток снизился дополнительно почти на 10 грн. Это плата за что, за смс информирование? если да, то где его можно отключить?

Ждите проводку по счету. Вернут
bbc_80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:16

  bbc_80 написав:
  vano80 написав:Товарищи, а можете мне объяснить. В банкомате сняли немного денег в два захода. В результате остаток снизился дополнительно почти на 10 грн. Это плата за что, за смс информирование? если да, то где его можно отключить?

Ждите проводку по счету. Вернут


спасибо. И что, так каждый раз?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:23

а де КБ?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:26

  clientage написав:а де КБ?

А че, идея когда то платила раньше десятого?
Хорошо если в понедельник до обеда выдадут
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