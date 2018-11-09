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Обслуговування в українських
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1550155115521553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 236
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:27

Re: Идея Банк

clientage написав:а де КБ?
Рано

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Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:27

Re: Идея Банк

  vano80 написав:Это плата за что, за смс информирование? если да, то где его можно отключить?


СМС-ки і ще дещо відключають в ІБ. Ну і пакети є різні, в основному платні. Але це дійсно додаткове блокування, якщо через касу, то не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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