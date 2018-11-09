Раноclientage написав:а де КБ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:27
Re: Идея Банк
Рано
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Свинорыл 80lvl
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:27
Re: Идея Банк
СМС-ки і ще дещо відключають в ІБ. Ну і пакети є різні, в основному платні. Але це дійсно додаткове блокування, якщо через касу, то не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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