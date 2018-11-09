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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1550155115521553

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 236
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:27

Re: Идея Банк

clientage написав:а де КБ?
Рано

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Свинорыл 80lvl
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:27

Re: Идея Банк

  vano80 написав:Это плата за что, за смс информирование? если да, то где его можно отключить?


СМС-ки і ще дещо відключають в ІБ. Ну і пакети є різні, в основному платні. Але це дійсно додаткове блокування, якщо через касу, то не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:15

  clientage написав:
  vano80 написав:
Хоть у Идеи все там и кривовато, но я за лет 7 сотрудничества ни разу на эту +12мес лонгацию не попадал. По окончанию вклада будет дня 3 на закрытие/снятие средств, пимпочка спецом активируется в ИБ, мне этого хватало. А пролонгация если и случалась, то по словам старожилов ветки, она была 2..3 раза по текущей НОРМАЛЬНОЙ ставке.
А вот потом уже кто-то из ледацюг и залетел на ту +12мес :mrgreen:


Я залетал на пролонгацию три раза.
Все три раза кнопка не активировалась. Горячка помочь не может. :mrgreen:
Первый раз пришлось ехать в отделение для разрыва.
Второй раз отделение пошло на встречу и приняли заявление о разрыве по электронной почте.
Третий раз на прошлой неделе, ничего не делал.
Жалко тратить деньги на бензин, ради разрыва столбового депозита. :D
Разрыв последний год работает ужасно, за предыдущие 4 года такого не было ни разу.
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 05:02

  Vorlon написав:Поддержка говорит, что теперь можно иметь больше одной кредитной карты и наличие Card Blanche White не мешает оформлению Card Blanche ONLINE при отсутствии просроченных платежей.

Кто-то хочет проверить? ;)

...подтверждаю...есть реальный клиент с двумя названными продуктами )
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-VICTOR-
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