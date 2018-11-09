Раноclientage написав:а де КБ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:27
Re: Идея Банк
Рано
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Свинорыл 80lvl
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:27
Re: Идея Банк
СМС-ки і ще дещо відключають в ІБ. Ну і пакети є різні, в основному платні. Але це дійсно додаткове блокування, якщо через касу, то не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:15
Я залетал на пролонгацию три раза.
Все три раза кнопка не активировалась. Горячка помочь не может.
Первый раз пришлось ехать в отделение для разрыва.
Второй раз отделение пошло на встречу и приняли заявление о разрыве по электронной почте.
Третий раз на прошлой неделе, ничего не делал.
Жалко тратить деньги на бензин, ради разрыва столбового депозита.
Разрыв последний год работает ужасно, за предыдущие 4 года такого не было ни разу.
Додано: Суб 10 лис, 2018 05:02
...подтверждаю...есть реальный клиент с двумя названными продуктами )
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