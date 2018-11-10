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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:27
clientage написав:а де КБ?
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Свинорыл 80lvl
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:27
vano80 написав:
Это плата за что, за смс информирование? если да, то где его можно отключить?
СМС-ки і ще дещо відключають в ІБ. Ну і пакети є різні, в основному платні. Але це дійсно додаткове блокування, якщо через касу, то не буде.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:15
clientage написав: vano80 написав:
Хоть у Идеи все там и кривовато, но я за лет 7 сотрудничества ни разу на эту +12мес лонгацию не попадал. По окончанию вклада будет дня 3 на закрытие/снятие средств, пимпочка спецом активируется в ИБ, мне этого хватало. А пролонгация если и случалась, то по словам старожилов ветки, она была 2..3 раза по текущей НОРМАЛЬНОЙ ставке.
А вот потом уже кто-то из ледацюг и залетел на ту +12мес
Я залетал на пролонгацию три раза.
Все три раза кнопка не активировалась. Горячка помочь не может.
Первый раз пришлось ехать в отделение для разрыва.
Второй раз отделение пошло на встречу и приняли заявление о разрыве по электронной почте.
Третий раз на прошлой неделе, ничего не делал.
Жалко тратить деньги на бензин, ради разрыва столбового депозита.
Разрыв последний год работает ужасно, за предыдущие 4 года такого не было ни разу.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 05:02
Vorlon написав:
Поддержка говорит, что теперь можно иметь больше одной кредитной карты и наличие Card Blanche White не мешает оформлению Card Blanche ONLINE при отсутствии просроченных платежей.
Кто-то хочет проверить?
...подтверждаю...есть реальный клиент с двумя названными продуктами )
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Додано: Суб 10 лис, 2018 19:51
wig написав:
Онлайн бланш.
Если не тяжело, напомните, пожалуйста:
1) к примеру вашу дату договора и что пишет в ИБ в графе "Обязательный платеж" - до какого числа?
2) дата договора равна дате подписания договора в отделении?
3) страховка на каком этапе обговаривается?
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Vorlon
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Додано: Суб 10 лис, 2018 20:05
Vorlon написав: wig написав:
Онлайн бланш.
Если не тяжело, напомните, пожалуйста:
1) к примеру вашу дату договора и что пишет в ИБ в графе "Обязательный платеж" - до какого числа?
2) дата договора равна дате подписания договора в отделении?
3) страховка на каком этапе обговаривается?
на этапе формирования заявки, без страха %% выше и могут вааще лимиту не дать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 10 лис, 2018 20:42
clientage
А карта имеет смысл со страховкой?
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Vorlon
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Додано: Суб 10 лис, 2018 20:45
Vorlon написав: wig написав:
Онлайн бланш.
Если не тяжело, напомните, пожалуйста:
1) к примеру вашу дату договора и что пишет в ИБ в графе "Обязательный платеж" - до какого числа?
2) дата договора равна дате подписания договора в отделении?
3) страховка на каком этапе обговаривается?
1 - до даты договора
2 - ну, плюс минус. Здесь помню - там не помню.
3 - только на этапе заказа. Если провтыкал, все, только перезаказывать. У меня до сих пор в ИБ карта со страховкой, которую я, так, и не забрал.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 20:47
Vorlon написав:clientage
А карта имеет смысл со страховкой?
Да куда еще страховка. И так проценты на 25 гривень абонки с месяца в месяц растут в егомертрической прогрессии.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:05
wig написав:
до даты договора
Включительно или нет? То есть пытаюсь понять процедуру получения карты чтобы был стандартный льготный период - 1 числа или 31? То есть за пару дней сделать заказ карты и 1 числа прийти в отделение за договором или там будет лаг с доставкой карты... Или ещё как-то?..
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Vorlon
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