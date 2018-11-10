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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1551155215531554

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 236
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:16

  Vorlon написав:clientage
А карта имеет смысл со страховкой?

ну если чиста кэшбэчить, то можно гаситься до конца мес (т.е. грейс до 30дн) и тогда ни абонки ни страховки не начислят.
С учетом лимита по КБ=500 грязными, то хватит и 10К кредлимита. Вообщем пограться мона 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:31

Re: Идея Банк

  Vorlon написав:Включительно или нет? То есть пытаюсь понять процедуру получения карты чтобы был стандартный льготный период - 1 числа или 31?

Мне втирали что льготный по ИД (расшифровіваетcя индивидуальная дата), рассчитывается по каждой покупке индивидуально.
Так что ну его, этот льготный здесь. Рылить свои 4% чистыми и гасить наперед.
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 21:59

Re: Идея Банк

  wig написав:Так что ну его, этот льготный здесь. Рылить свои 4% чистыми и гасить наперед.

У Идеи тут свои приколы
Теперь есть РД(ИД) - последний день погашения задолженности если не хочешь платить абонку и страховку. Но вот начисление КБ чото до сих пор привязано с календарному месяцу :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:06

clientage
Абонка тут как смерть, а страховки у мну нет.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 22:09

  wig написав:clientage
Абонка тут как смерть, а страховки у мну нет.

А у вас уже РД=ИД? Когда КБ выплачивают, в течен 10дн в нач. мес или в течение ИД+10?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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