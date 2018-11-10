ну если чиста кэшбэчить, то можно гаситься до конца мес (т.е. грейс до 30дн) и тогда ни абонки ни страховки не начислят.
С учетом лимита по КБ=500 грязными, то хватит и 10К кредлимита. Вообщем пограться мона
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Додано: Суб 10 лис, 2018 21:16
ну если чиста кэшбэчить, то можно гаситься до конца мес (т.е. грейс до 30дн) и тогда ни абонки ни страховки не начислят.
С учетом лимита по КБ=500 грязными, то хватит и 10К кредлимита. Вообщем пограться мона
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:31
Re: Идея Банк
Мне втирали что льготный по ИД (расшифровіваетcя индивидуальная дата), рассчитывается по каждой покупке индивидуально.
Так что ну его, этот льготный здесь. Рылить свои 4% чистыми и гасить наперед.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:59
Re: Идея Банк
У Идеи тут свои приколы
Теперь есть РД(ИД) - последний день погашения задолженности если не хочешь платить абонку и страховку. Но вот начисление КБ чото до сих пор привязано с календарному месяцу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:06
clientage
Абонка тут как смерть, а страховки у мну нет.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Суб 10 лис, 2018 22:09
А у вас уже РД=ИД? Когда КБ выплачивают, в течен 10дн в нач. мес или в течение ИД+10?
... делайте хоть что-нибудь!
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