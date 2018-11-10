Додано: Нед 11 лис, 2018 08:08

Идеалисты, а есть тут какая возможность для КБ в оффлайне полностью шаровую карту открыть? Первый КБ 10% какой суммой лимитирован?

Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/