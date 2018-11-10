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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:16
wig написав: clientage написав: wig написав:clientage
Абонка тут как смерть, а страховки у мну нет.
А у вас уже РД=ИД? Когда КБ выплачивают, в течен 10дн в нач. мес или в течение ИД+10?
КБ привязан к календарному месяцу, выплачивают, как и всем, около 10-го числа.
А минималку просят погасить в расчетную дату.
Ну т.е. КБ считают в пределах календ. мес, а ОМП ждут в пределах РП?
Шикаарно
А у Альфы тоже так? Вот никада не приглядывался особо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 11 лис, 2018 12:47
clientage написав:
Ну т.е. КБ считают в пределах календ. мес, а ОМП ждут в пределах РП?
Шикаарно
А у Альфы тоже так? Вот никада не приглядывался особо
У Альфы, по крайней мере, все понятно.
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wig
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