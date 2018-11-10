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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1552155315541555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 236
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:16

  wig написав:
  clientage написав:
  wig написав:clientage
Абонка тут как смерть, а страховки у мну нет.

А у вас уже РД=ИД? Когда КБ выплачивают, в течен 10дн в нач. мес или в течение ИД+10?

КБ привязан к календарному месяцу, выплачивают, как и всем, около 10-го числа.
А минималку просят погасить в расчетную дату.

Ну т.е. КБ считают в пределах календ. мес, а ОМП ждут в пределах РП?
Шикаарно
А у Альфы тоже так? Вот никада не приглядывался особо :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:47

Re: Идея Банк

  clientage написав:Ну т.е. КБ считают в пределах календ. мес, а ОМП ждут в пределах РП?
Шикаарно
А у Альфы тоже так? Вот никада не приглядывался особо

У Альфы, по крайней мере, все понятно.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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