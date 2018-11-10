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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 12:16
wig написав: clientage написав: wig написав:clientage
Абонка тут как смерть, а страховки у мну нет.
А у вас уже РД=ИД? Когда КБ выплачивают, в течен 10дн в нач. мес или в течение ИД+10?
КБ привязан к календарному месяцу, выплачивают, как и всем, около 10-го числа.
А минималку просят погасить в расчетную дату.
Ну т.е. КБ считают в пределах календ. мес, а ОМП ждут в пределах РП?
Шикаарно
А у Альфы тоже так? Вот никада не приглядывался особо
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 11 лис, 2018 12:47
clientage написав:
Ну т.е. КБ считают в пределах календ. мес, а ОМП ждут в пределах РП?
Шикаарно
А у Альфы тоже так? Вот никада не приглядывался особо
У Альфы, по крайней мере, все понятно.
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wig
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Додано: Нед 11 лис, 2018 12:57
решил оформить себе идейную карту раз таська не дает.
в тарифе онлайн.
можно ли избежать мзды разной в этом пакете или таки есть комисс которого нельзя избежать?
причем интересует в двух режимах - если лежит на полке и если пользуешся. так как коммуналка в счет не идет то карта может не каждый месяц юзаться.
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mephala
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Додано: Нед 11 лис, 2018 14:32
mephala, в тарифах видел 2 мзды:
-- за наличие задолженности в последний банковский день месяца (25 грн);
-- за СМС-информиррвание по логированию интернет-банкинга (4,99 грн) в последний день.
С первой понятно. В начале месяца всё оплатил, а под конец всё загнал назад.
А вот со вторым без понятия.
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MASolomko
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Додано: Нед 11 лис, 2018 14:37
MASolomko написав:
А вот со вторым без понятия.
Проверить статус логирования и отключить мона в ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 11 лис, 2018 15:21
mephala написав:
...так как коммуналка в счет не идет то карта может не каждый месяц юзаться.
В условиях начислений кеш-бека сказано за комуналку начислять не будут. Или есть категории МСС комуналки, за который светит кеш-бек?
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MASolomko
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Додано: Нед 11 лис, 2018 15:26
MASolomko написав: mephala написав:
...так как коммуналка в счет не идет то карта может не каждый месяц юзаться.
В условиях начислений кеш-бека сказано за комуналку начислять не будут. Или есть категории МСС комуналки, за который светит кеш-бек?
КБ-5% дають за:
Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900
, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
У Портмоне, Изи, Хаба вся коммуналка это именно 4900
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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ol_zy
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