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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1552155315541555

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 236
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:16

  wig написав:
  clientage написав:
  wig написав:clientage
Абонка тут как смерть, а страховки у мну нет.

А у вас уже РД=ИД? Когда КБ выплачивают, в течен 10дн в нач. мес или в течение ИД+10?

КБ привязан к календарному месяцу, выплачивают, как и всем, около 10-го числа.
А минималку просят погасить в расчетную дату.

Ну т.е. КБ считают в пределах календ. мес, а ОМП ждут в пределах РП?
Шикаарно
А у Альфы тоже так? Вот никада не приглядывался особо :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:47

Re: Идея Банк

  clientage написав:Ну т.е. КБ считают в пределах календ. мес, а ОМП ждут в пределах РП?
Шикаарно
А у Альфы тоже так? Вот никада не приглядывался особо

У Альфы, по крайней мере, все понятно.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 12:57

Re: Идея Банк

решил оформить себе идейную карту раз таська не дает.
в тарифе онлайн.
можно ли избежать мзды разной в этом пакете или таки есть комисс которого нельзя избежать?
причем интересует в двух режимах - если лежит на полке и если пользуешся. так как коммуналка в счет не идет то карта может не каждый месяц юзаться.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:32

Re: Идея Банк

mephala, в тарифах видел 2 мзды:
-- за наличие задолженности в последний банковский день месяца (25 грн);
-- за СМС-информиррвание по логированию интернет-банкинга (4,99 грн) в последний день.

С первой понятно. В начале месяца всё оплатил, а под конец всё загнал назад.
А вот со вторым без понятия.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 14:37

Re: Идея Банк

  MASolomko написав:А вот со вторым без понятия.

Проверить статус логирования и отключить мона в ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:21

  mephala написав:...так как коммуналка в счет не идет то карта может не каждый месяц юзаться.
В условиях начислений кеш-бека сказано за комуналку начислять не будут. Или есть категории МСС комуналки, за который светит кеш-бек?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 15:26

  MASolomko написав:
  mephala написав:...так как коммуналка в счет не идет то карта может не каждый месяц юзаться.
В условиях начислений кеш-бека сказано за комуналку начислять не будут. Или есть категории МСС комуналки, за который светит кеш-бек?

КБ-5% дають за:
Всі торгові МСС по операціях в мережі Інтернет, крім наступних: 4900, 9311, 9211, 9222, 9223, 9399, 9402, 4111, 7523
У Портмоне, Изи, Хаба вся коммуналка это именно 4900 :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 16:17

  MASolomko написав:mephala, в тарифах видел 2 мзды:
-- за наличие задолженности в последний банковский день месяца (25 грн);
-- за СМС-информиррвание по логированию интернет-банкинга (4,99 грн) в последний день.

С первой понятно. В начале месяца всё оплатил, а под конец всё загнал назад.
А вот со вторым без понятия.

СМС лог в ИБ отключается.
Что касается 25 грн. в месяц, я не уверен, что достаточно вывести в ноль в последний рабочий день месяца. Может, до этого месяц карта должна без движения лежать. Не пробовал пока.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 17:36

  MASolomko написав:
  mephala написав:...так как коммуналка в счет не идет то карта может не каждый месяц юзаться.
В условиях начислений кеш-бека сказано за комуналку начислять не будут. Или есть категории МСС комуналки, за который светит кеш-бек?

так я так вроде и написал что не светит кешбек за комуналь.
потому и юзаться будет не каждый месяц.

  wig написав:
  MASolomko написав:mephala, в тарифах видел 2 мзды:
-- за наличие задолженности в последний банковский день месяца (25 грн);
-- за СМС-информиррвание по логированию интернет-банкинга (4,99 грн) в последний день.

С первой понятно. В начале месяца всё оплатил, а под конец всё загнал назад.
А вот со вторым без понятия.

СМС лог в ИБ отключается.
Что касается 25 грн. в месяц, я не уверен, что достаточно вывести в ноль в последний рабочий день месяца. Может, до этого месяц карта должна без движения лежать. Не пробовал пока.

все что ли платят 25 грн в месяц? без альтернативы?
mephala
 
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