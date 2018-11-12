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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1553155415551556

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 236
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:28

КБ таки седня зашел :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:15

  clientage написав:КБ таки седня зашел :P

Ага, шо поменьше то в 17-50, шо побольше то в 18-50
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  #<1 ... 1553155415551556
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