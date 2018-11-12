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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1554155515561557>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 236
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 18:28

КБ таки седня зашел :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:15

  clientage написав:КБ таки седня зашел :P

Ага, шо поменьше то в 17-50, шо побольше то в 18-50
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:03

Що за акція в банці поверни 25% від суми покупок?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:29

Re: Идея Банк

Вот меня поражают эти дятлы из Идеи - проводят акции - мало того, что проценты в конце вклада выплачивают - это вообще грамотным людям неинтересно, так ещё и проценты по акционным вкладам ниже чем в других банках безо всяких акций!
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:36

  Квесторе_поверніться написав:Що за акція в банці поверни 25% від суми покупок?

Для тех, кому пришло СМС. Мне пришло. CBW. Будет розыгрыш...
https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... /cashback/
Vorlon
 
Повідомлень: 6117
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:44

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Що за акція в банці поверни 25% від суми покупок?

Для тех, кому пришло СМС. Мне пришло. CBW. Будет розыгрыш...
https://m.ideabank.ua/uk/private-client ... /cashback/


всім прийшло, мабуть
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлень: 3098
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:55

Добрый день.
Более двух лет пользуясь бланшем Вайт,сегодня увидел на сайте что есть ещё бланш Вайт онлайн.
Что за продукт такой?,это физическая карта?.Смотрю условия такие же,токо абонплатам25 грн есть?Спасибо.
QIWIT
 
Повідомлень: 582
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 11:56

Vorlon
5. Після утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору винагорода до виплати становить ~25% від різниці сум видаткових операцій та сум операцій поповнення Кредитної картки.


тобто, витратив 1.000, поповнив на 1.000,00, різниця 0, 25% від 0 = 0 :(
а якщо поповнення більше, ніж трати, якщо пощастить перемогти - ще й винуватим будеш :)

хто як зрозумів п.5?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:07

Там розыгрыш. 25% получат всего десять рыл на всю ферму.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:09

  QIWIT написав:Добрый день.
Более двух лет пользуясь бланшем Вайт,сегодня увидел на сайте что есть ещё бланш Вайт онлайн.
Что за продукт такой?,это физическая карта?.Смотрю условия такие же,токо абонплатам25 грн есть?Спасибо.

По онлайну еще индивидуальная дата (как в Альфе, только еще запутаннее).
Но, 5% грязными кэш на интернет (кроме коммуналки).
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Подякував: 55 раз.
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