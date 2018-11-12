Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Вот меня поражают эти дятлы из Идеи - проводят акции - мало того, что проценты в конце вклада выплачивают - это вообще грамотным людям неинтересно, так ещё и проценты по акционным вкладам ниже чем в других банках безо всяких акций!
Добрый день. Более двух лет пользуясь бланшем Вайт,сегодня увидел на сайте что есть ещё бланш Вайт онлайн. Что за продукт такой?,это физическая карта?.Смотрю условия такие же,токо абонплатам25 грн есть?Спасибо.
QIWIT написав:Добрый день. Более двух лет пользуясь бланшем Вайт,сегодня увидел на сайте что есть ещё бланш Вайт онлайн. Что за продукт такой?,это физическая карта?.Смотрю условия такие же,токо абонплатам25 грн есть?Спасибо.
По онлайну еще индивидуальная дата (как в Альфе, только еще запутаннее). Но, 5% грязными кэш на интернет (кроме коммуналки).
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.