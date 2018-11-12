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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:15
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:03
Що за акція в банці поверни 25% від суми покупок?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:29
Re: Идея Банк
Вот меня поражают эти дятлы из Идеи - проводят акции - мало того, что проценты в конце вклада выплачивают - это вообще грамотным людям неинтересно, так ещё и проценты по акционным вкладам ниже чем в других банках безо всяких акций!
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:36
Для тех, кому пришло СМС. Мне пришло. CBW. Будет розыгрыш...
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:44
всім прийшло, мабуть
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:55
Добрый день.
Более двух лет пользуясь бланшем Вайт,сегодня увидел на сайте что есть ещё бланш Вайт онлайн.
Что за продукт такой?,это физическая карта?.Смотрю условия такие же,токо абонплатам25 грн есть?Спасибо.
Додано: Вів 13 лис, 2018 11:56
Vorlon
тобто, витратив 1.000, поповнив на 1.000,00, різниця 0, 25% від 0 = 0
а якщо поповнення більше, ніж трати, якщо пощастить перемогти - ще й винуватим будеш
хто як зрозумів п.5?
ось так :(
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:07
Там розыгрыш. 25% получат всего десять рыл на всю ферму.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:09
По онлайну еще индивидуальная дата (как в Альфе, только еще запутаннее).
Но, 5% грязными кэш на интернет (кроме коммуналки).
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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