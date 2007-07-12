І поповнювати ніззя до розіграшу.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:10
І поповнювати ніззя до розіграшу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:08
Re: Идея Банк
от же ж...ідейні видумщики....." а я то слона і не помітив " )))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Зараз переглядають цей форум: Banki, Stringer, Surz, varlo, vitaliy1111, Кочевник, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|