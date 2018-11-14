І поповнювати ніззя до розіграшу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:10
І поповнювати ніззя до розіграшу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:08
Re: Идея Банк
от же ж...ідейні видумщики....." а я то слона і не помітив " )))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:41
Вчера зашел в отделение написать заяву на перевыпуск выгодной по сроку. Оказалось, что она перевыпущена автоматом, сразу и забрал. Менеджер сам очень удивился. Но при наличии КБВ подать заявку на КБВ-онлайн не дал. Только синенькую можно.
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:52
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