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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1554155515561557

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 236
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
35
Всього голосів : 236
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 12:10

  wig написав:Там розыгрыш. 25% получат всего десять рыл на всю ферму.

І поповнювати ніззя до розіграшу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:08

Re: Идея Банк

от же ж...ідейні видумщики....." а я то слона і не помітив " )))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:41

Вчера зашел в отделение написать заяву на перевыпуск выгодной по сроку. Оказалось, что она перевыпущена автоматом, сразу и забрал. Менеджер сам очень удивился. Но при наличии КБВ подать заявку на КБВ-онлайн не дал. Только синенькую можно.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 11:52

  ВАМ написав:Но при наличии КБВ подать заявку на КБВ-онлайн не дал.

Кто не дал?
Vorlon
 
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