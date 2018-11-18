І поповнювати ніззя до розіграшу.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:10
І поповнювати ніззя до розіграшу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 13:08
Re: Идея Банк
от же ж...ідейні видумщики....." а я то слона і не помітив " )))
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:41
Вчера зашел в отделение написать заяву на перевыпуск выгодной по сроку. Оказалось, что она перевыпущена автоматом, сразу и забрал. Менеджер сам очень удивился. Но при наличии КБВ подать заявку на КБВ-онлайн не дал. Только синенькую можно.
Додано: Чет 15 лис, 2018 11:52
Додано: Чет 15 лис, 2018 12:02
Ерунда, заявка подаётся без проблем. благодарите своего удивлённого менеджера
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:41
Re: Идея Банк
Карт бланш онлай
- до это сколько ?
то есть за кредитные 5% , а за собственные 2% кешбека?
Как пополнять без комиссии ?
кешбек это живые деньги которые возвращаются на счет сразу или по накоплению какой-то сумы как регулярно какие лимиты ( 200 грн\мес до налогообложения или после ) ? деньги от кешбека гасят кредит ?
вообще не понял то есть кешбек только 1-й месяц ?
Условия непонятно расписаны как то ...
Какие есть подводные камни в целом ?
есть мобильное приложение для онлайн банкинга как у Монобанка или что-то подобное ?
свинорыл
Додано: Нед 18 лис, 2018 22:50
yama
Без комиссии пополняется сэпом, кэшбек официально до 10 числа следующего месяца, реально - могут и еще на пару дней задержать. Первый месяц до 200, второй до 500 грязными. Т.е. 400.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 18 лис, 2018 23:05
1й грейс, эт который начинается в месяце получения карты. Задолженность по нему будет сформирована к ИД в сл. мес, и погасить нуна эту задолженность до ИД+60 вот макс 90..92 и набежит. Только, кажись, ОМП нуна будет в каждую ИД+30 платить
А КБ чуток по-другому начисляются. Они таки выровнены на календарный месяц.
Вот 1й КБ-10%(макс 200грн) будет начислен на траты до конца 1го мес. пользования, и в пределах +10дн выплачен.
Пополнять нашару мона СЭПом по прямым реквизитам - зачисление в пределах опердня(УПЦ), а мона и р2р с сайта Идеи, но зачисление обычно на сл. опердень
Да, КБ идет в счет погашения кредзадолженности. КБ указан в тарифах грязными живыми грошами, т.е. при выплате еще удержат налоХи 19.5%
Есть вэб-ИБ, там есть управление лимитами и СМС-инфо, ну и выписка с блоками
Из подводных камней: страховка, об отказе от которой нуна говорить сразу при заказе карты. При страховке удерживают +1% в ОМП от кредзадолженности на конец календарного мес, в очередную ИД начисляют 25грн если есть кредзадолженность.
...тут весело, а ваащето сильно пахнет дуростью проктологов Идеи
Есть еще особенность: если карта заказывается после 24го числа, то для неё ИД устанавливают 1м числом месяца! Думаю это удобно в свете рассинхрона сроков начисления страха и абонки
... делайте хоть что-нибудь!
|