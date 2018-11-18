Додано: Нед 18 лис, 2018 23:05

yama написав: https://www.ideabank.ua/ru/private-clients/card-credit/kredytna-kartka-card-blanche-online/

Карт бланш онлай

ЛЬГОТНЫЙ (ГРЕЙС) ПЕРИОД ДО 3 МЕСЯЦЕВ - до это сколько ?



5%

За счет собственных средств

– 2%

то есть за кредитные 5% , а за собственные 2% кешбека?

Как пополнять без комиссии ?

кешбек это живые деньги которые возвращаются на счет сразу или по накоплению какой-то сумы как регулярно какие лимиты ( 200 грн\мес до налогообложения или после ) ? деньги от кешбека гасят кредит ?

Первый календарный месяц, в котором оформлена карта вообще не понял то есть кешбек только 1-й месяц ?

Условия непонятно расписаны как то ...

Какие есть подводные камни в целом ?

есть мобильное приложение для онлайн банкинга как у Монобанка или что-то подобное ? https://www.ideabank.ua/ru/private-clients/card-credit/kredytna-kartka-card-blanche-online/Карт бланш онлай- до это сколько ?то есть за кредитные 5% , а за собственные 2% кешбека?Как пополнять без комиссии ?кешбек это живые деньги которые возвращаются на счет сразу или по накоплению какой-то сумы как регулярно какие лимиты ( 200 грн\мес до налогообложения или после ) ? деньги от кешбека гасят кредит ?вообще не понял то есть кешбек только 1-й месяц ?Условия непонятно расписаны как то ...есть мобильное приложение для онлайн банкинга как у Монобанка или что-то подобное ?

1й грейс, эт который начинается в месяце получения карты. Задолженность по нему будет сформирована к ИД в сл. мес, и погасить нуна эту задолженность до ИД+60 вот макс 90..92 и набежит. Только,, ОМП нуна будет в каждую ИД+30 платитьА КБ чуток по-другому начисляются. Они таки выровнены на календарный месяц.Вот 1й КБ-10%(макс 200грн) будет начислен на траты до конца 1го мес. пользования, и в пределах +10дн выплачен.Пополнять нашару мона СЭПом по прямым реквизитам - зачисление в пределах опердня(УПЦ), а мона и р2р с сайта Идеи, но зачисление обычно на сл. оперденьДа, КБ идет в счет погашения кредзадолженности. КБ указан в тарифах грязными живыми грошами, т.е. при выплате еще удержат налоХи 19.5%Есть вэб-ИБ, там есть управление лимитами и СМС-инфо, ну и выписка с блокамиИз подводных камней: страховка, об отказе от которой нуна говорить сразу при заказе карты. При страховке удерживают +1% в ОМП от кредзадолженности на конец календарного мес, в очередную ИД начисляют 25грн если есть кредзадолженность....тут весело, а ваащето сильно пахнет дуростью проктологов ИдеиЕсть еще особенность: если карта заказывается после 24го числа, то для неё ИД устанавливают 1м числом месяца! Думаю это удобно в свете рассинхрона сроков начисления страха и абонки