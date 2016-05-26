Как тут уже писали, можно. Но, заявить об этом надо при подаче заявки.
Если уже оформили со страховкой - закрыть и открыть новую.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:10
Как тут уже писали, можно. Но, заявить об этом надо при подаче заявки.
Если уже оформили со страховкой - закрыть и открыть новую.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:22
"закрыть и открыть" - эт через 30 дней
И первый раз нам без страховки не выдали, а вот через 30дн уже без отказа от страховки мы таки заполучили лимит 20К
Вообщем гады они
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:25
Моя саксес стори совсем другая. Карта со страхом висит в ИБ до сих пор, хоть я ее и отказался забирать. Лимит, правда, нулевой. Нормальную выдали через пару дней.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:27
А где/как отказывались от 1й, в отд-и или через саппорт?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:43
В отделении, я же не знал про страховку. Увидел, только когда договор страхования предложили подписать.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:57
Re: Идея Банк
...то все серун миха...
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