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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1555155615571558

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 237
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
36
Всього голосів : 237
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:10

  V2 написав:По "Онлайну" можна відмовитись від страховки?

Как тут уже писали, можно. Но, заявить об этом надо при подаче заявки.
Если уже оформили со страховкой - закрыть и открыть новую.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:22

  wig написав:
  V2 написав:По "Онлайну" можна відмовитись від страховки?

Как тут уже писали, можно. Но, заявить об этом надо при подаче заявки.
Если уже оформили со страховкой - закрыть и открыть новую.

"закрыть и открыть" - эт через 30 дней :(
И первый раз нам без страховки не выдали, а вот через 30дн уже без отказа от страховки мы таки заполучили лимит 20К
Вообщем гады они :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:25

  clientage написав:"закрыть и открыть" - эт через 30 дней :(
И первый раз нам без страховки не выдали, а вот через 30дн уже без отказа от страховки мы таки заполучили лимит 20К
Вообщем гады они :lol:

Моя саксес стори совсем другая. Карта со страхом висит в ИБ до сих пор, хоть я ее и отказался забирать. Лимит, правда, нулевой. Нормальную выдали через пару дней.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:27

  wig написав:
  clientage написав:"закрыть и открыть" - эт через 30 дней :(
И первый раз нам без страховки не выдали, а вот через 30дн уже без отказа от страховки мы таки заполучили лимит 20К
Вообщем гады они :lol:

Моя саксес стори совсем другая. Карта со страхом висит в ИБ до сих пор, хоть я ее и отказался забирать. Лимит, правда, нулевой. Нормальную выдали через пару дней.

А где/как отказывались от 1й, в отд-и или через саппорт?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:43

  clientage написав:А где/как отказывались от 1й, в отд-и или через саппорт?

В отделении, я же не знал про страховку. Увидел, только когда договор страхования предложили подписать.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:57

Re: Идея Банк

  Stringer написав:Теоретически можно, но лично мне получить онлайн не удаётся уже год

...то все серун миха...
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