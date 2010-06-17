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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:48
clientage написав:
ПС. реально морочно!
Тююю... Приходить за договором чётко с 25-го по 1-ое число! Разве не так?
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Vorlon
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:58
Vorlon написав: clientage написав:
ПС. реально морочно!
Тююю... Приходить за договором чётко с 25-го по 1-ое число! Разве не так?
Да, эт самое нормальное решение
... делайте хоть что-нибудь!
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