RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Идея Банк

Идея Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1556155715581559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:48

  clientage написав:ПС. реально морочно!

Тююю... Приходить за договором чётко с 25-го по 1-ое число! Разве не так? ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 6133
З нами з: 14.06.13
Подякував: 337 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:58

  Vorlon написав:
  clientage написав:ПС. реально морочно!

Тююю... Приходить за договором чётко с 25-го по 1-ое число! Разве не так? ;)

Да, эт самое нормальное решение :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26345
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2097 раз.
Подякували: 2994 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:31

Вирішив податись в кілька банків кішмішних на кредитки.
В Ідеї сподобалось обслуговування, ще й апрувнули ліміт на картбланш, є індивідуальний підхід. Дівчата з Франківська ставили багато запитань про особисте, оскільки працюю неофіційно, але є результат!

А тас і моно виявилися жадіни-говядіни :mrgreen:
rorandak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 359
З нами з: 13.07.09
Подякував: 62 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1556155715581559
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1448, 1449, 1450
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14495 2704507
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 23:50
ТЕА
Альфа-Банк 1 ... 6396, 6397, 6398
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63976 7988016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 23:48
ТЕА
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3276, 3277, 3278
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32772 4048991
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 22:51
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14496)
19.11.2018 23:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.