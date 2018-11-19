Тююю... Приходить за договором чётко с 25-го по 1-ое число! Разве не так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:48
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:58
Да, эт самое нормальное решение
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:31
Вирішив податись в кілька банків кішмішних на кредитки.
В Ідеї сподобалось обслуговування, ще й апрувнули ліміт на картбланш, є індивідуальний підхід. Дівчата з Франківська ставили багато запитань про особисте, оскільки працюю неофіційно, але є результат!
А тас і моно виявилися жадіни-говядіни
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