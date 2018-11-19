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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:48
clientage написав:
ПС. реально морочно!
Тююю... Приходить за договором чётко с 25-го по 1-ое число! Разве не так?
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Vorlon
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:58
Vorlon написав: clientage написав:
ПС. реально морочно!
Тююю... Приходить за договором чётко с 25-го по 1-ое число! Разве не так?
Да, эт самое нормальное решение
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:31
Вирішив податись в кілька банків кішмішних на кредитки.
В Ідеї сподобалось обслуговування, ще й апрувнули ліміт на картбланш, є індивідуальний підхід. Дівчата з Франківська ставили багато запитань про особисте, оскільки працюю неофіційно, але є результат!
А тас і моно виявилися жадіни-говядіни
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Додано: Вів 20 лис, 2018 06:25
rorandak написав:
але є результат!
В Ибанкинге появилось сообщение-приглашение на КБ БЛУ с 10к лимитом.
Что хорошего в ней? Разводы есть?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Вів 20 лис, 2018 06:39
clientage написав: wig написав: V2 написав:
По "Онлайну" можна відмовитись від страховки?
Как тут уже писали, можно. Но, заявить об этом надо при подаче заявки.
Если уже оформили со страховкой - закрыть и открыть новую.
"закрыть и открыть" - эт через 30 дней
И первый раз нам без страховки не выдали, а вот через 30дн уже без отказа от страховки мы таки заполучили лимит 20К
Вообщем гады они
Со страховкой и 10к хватит
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Додано: Вів 20 лис, 2018 08:10
Скільки кешбеку можна получить по картці онлайні? Комуналка мінус,то на поповнення мобілки можна щось получити
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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