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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1556155715581559

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:48

  clientage написав:ПС. реально морочно!

Тююю... Приходить за договором чётко с 25-го по 1-ое число! Разве не так? ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:58

  Vorlon написав:
  clientage написав:ПС. реально морочно!

Тююю... Приходить за договором чётко с 25-го по 1-ое число! Разве не так? ;)

Да, эт самое нормальное решение :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:31

Вирішив податись в кілька банків кішмішних на кредитки.
В Ідеї сподобалось обслуговування, ще й апрувнули ліміт на картбланш, є індивідуальний підхід. Дівчата з Франківська ставили багато запитань про особисте, оскільки працюю неофіційно, але є результат!

А тас і моно виявилися жадіни-говядіни :mrgreen:
rorandak
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 06:25

Re: Идея Банк

  rorandak написав:але є результат!


В Ибанкинге появилось сообщение-приглашение на КБ БЛУ с 10к лимитом.
Что хорошего в ней? Разводы есть?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 06:39

  clientage написав:
  wig написав:
  V2 написав:По "Онлайну" можна відмовитись від страховки?

Как тут уже писали, можно. Но, заявить об этом надо при подаче заявки.
Если уже оформили со страховкой - закрыть и открыть новую.

"закрыть и открыть" - эт через 30 дней :(
И первый раз нам без страховки не выдали, а вот через 30дн уже без отказа от страховки мы таки заполучили лимит 20К
Вообщем гады они :lol:

Со страховкой и 10к хватит
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:10

Re: Идея Банк

Скільки кешбеку можна получить по картці онлайні? Комуналка мінус,то на поповнення мобілки можна щось получити
tarasum
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