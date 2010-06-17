Тююю... Приходить за договором чётко с 25-го по 1-ое число! Разве не так?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:48
Додано: Пон 19 лис, 2018 14:58
Да, эт самое нормальное решение
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:31
Вирішив податись в кілька банків кішмішних на кредитки.
В Ідеї сподобалось обслуговування, ще й апрувнули ліміт на картбланш, є індивідуальний підхід. Дівчата з Франківська ставили багато запитань про особисте, оскільки працюю неофіційно, але є результат!
А тас і моно виявилися жадіни-говядіни
Додано: Вів 20 лис, 2018 06:25
Re: Идея Банк
В Ибанкинге появилось сообщение-приглашение на КБ БЛУ с 10к лимитом.
Что хорошего в ней? Разводы есть?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 20 лис, 2018 06:39
Со страховкой и 10к хватит
Додано: Вів 20 лис, 2018 08:10
Re: Идея Банк
Скільки кешбеку можна получить по картці онлайні? Комуналка мінус,то на поповнення мобілки можна щось получити
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:19
В месяц оформления КК Онлайн -200 грн.,10% (-кролячий), но не забываем, что необходимо именно первую операцию провести на 2к.
А во втором и последующем месяце-па500, 5%(минус налог). Вот тут уже учитываются траты совокупно.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:29
Re: Идея Банк
Инетбанкинг у кого то работает? Или это только у меня проблема зайти?
Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:33
Не удается получить доступ к сайту
... делайте хоть что-нибудь!
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