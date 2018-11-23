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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 16:19
Так Идея и так с 2620 работала по картам
Щось мені з ТАС "щастить"
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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