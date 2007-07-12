Идея смс присылала, что 24 и 25 числа инет банк работать не будет. Видимо как в Пивденном счета переводить будут. Но у меня сейчас работает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:45
Додано: Суб 24 лис, 2018 16:19
Re: Идея Банк
Так Идея и так с 2620 работала по картам
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:16
У меня в наличии Онлайн при действующей КБВ.
Обе с КЛ.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:52
Re: Идея Банк
Проводки по выписке прошли воскресеньем. Даже сумма баланса стала равной доступной сумме вчера. Кажись влетел.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:53
Ну это Идейный развод и провокация
... делайте хоть что-нибудь!
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