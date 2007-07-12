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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1557155815591560

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:45

  clientage написав:
  otg написав:Инетбанкинг у кого то работает? Или это только у меня проблема зайти?

Не удается получить доступ к сайту :(


Идея смс присылала, что 24 и 25 числа инет банк работать не будет. Видимо как в Пивденном счета переводить будут. Но у меня сейчас работает.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:19

Re: Идея Банк

Так Идея и так с 2620 работала по картам
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:16

  ВАМ написав:Вчера зашел в отделение написать заяву на перевыпуск выгодной по сроку. Оказалось, что она перевыпущена автоматом, сразу и забрал. Менеджер сам очень удивился. Но при наличии КБВ подать заявку на КБВ-онлайн не дал. Только синенькую можно.

У меня в наличии Онлайн при действующей КБВ.
Обе с КЛ.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:52

Re: Идея Банк

Проводки по выписке прошли воскресеньем. Даже сумма баланса стала равной доступной сумме вчера. Кажись влетел.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:53

  VLADPn написав:Проводки по выписке прошли воскресеньем. Даже сумма баланса стала равной доступной сумме вчера. Кажись влетел.

Ну это Идейный развод и провокация :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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