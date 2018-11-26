Идея смс присылала, что 24 и 25 числа инет банк работать не будет. Видимо как в Пивденном счета переводить будут. Но у меня сейчас работает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 23:45
Додано: Суб 24 лис, 2018 16:19
Re: Идея Банк
Так Идея и так с 2620 работала по картам
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:16
У меня в наличии Онлайн при действующей КБВ.
Обе с КЛ.
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:52
Re: Идея Банк
Проводки по выписке прошли воскресеньем. Даже сумма баланса стала равной доступной сумме вчера. Кажись влетел.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Пон 26 лис, 2018 13:53
Ну это Идейный развод и провокация
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 26 лис, 2018 20:22
Коллеги, подскажите по опыту.
Заканчивается депозит "На Старт", который открывал в отделении и, соответственно, разорвать после основного срока могу тоже только в том же отделении (по инф.КЦ). Неоднократно читал и слышал, что нужно день в день явиться, иначе деп.продлится на год под 10%.
Задал вопрос в КЦ о возможности расторгнуть не в день окончания основного срока, а позже и получил ответ, что расторгнуть можно в любой день после начала доп.периода. Основные проценты не сгорают, просто не получу %% по доп.сроку.
Так ли это?
Вынужден перепроверять, т.к. во многих банках качество поддержки "хромает".
Додано: Пон 26 лис, 2018 20:52
Клиент_ По досвіду розірвете і пізніше, але от чи будуть рахувати додатковий термін по 10% питання, значно раніше якби рахували в таких випадках.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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