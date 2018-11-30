Додано: Пон 26 лис, 2018 20:22

Коллеги, подскажите по опыту.

Заканчивается депозит "На Старт", который открывал в отделении и, соответственно, разорвать после основного срока могу тоже только в том же отделении (по инф.КЦ). Неоднократно читал и слышал, что нужно день в день явиться, иначе деп.продлится на год под 10%.

Задал вопрос в КЦ о возможности расторгнуть не в день окончания основного срока, а позже и получил ответ, что расторгнуть можно в любой день после начала доп.периода. Основные проценты не сгорают, просто не получу %% по доп.сроку.

Так ли это?

Вынужден перепроверять, т.к. во многих банках качество поддержки "хромает".