Давно можна, тільки потратити прийдеться близько 30 кгрн.
Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:01
Re: Идея Банк
Давно можна, тільки потратити прийдеться близько 30 кгрн.
Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:05
да там 1 коп вечно висит, я уже 2 мес не плачу, наблюдаю
....и чо 30К? по онлайн достаточно и 10К, там 5% на инет-оплату (кроме коммунали!)
... делайте хоть что-нибудь!
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