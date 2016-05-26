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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1558155915601561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:01

Re: Идея Банк

  Shustoff написав:Как я понял, можно с белой картой теперь аж на 500 в месяц грязными насвинорылить?


Давно можна, тільки потратити прийдеться близько 30 кгрн.
Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:05

  Ой+ написав:
  Shustoff написав:Как я понял, можно с белой картой теперь аж на 500 в месяц грязными насвинорылить?


Давно можна, тільки потратити прийдеться близько 30 кгрн.
Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.

да там 1 коп вечно висит, я уже 2 мес не плачу, наблюдаю :)
....и чо 30К? по онлайн достаточно и 10К, там 5% на инет-оплату (кроме коммунали!)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1558155915601561
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