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Идея Банк

Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1558155915601561

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Идея Банк 2.9 5 238
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
58
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
21%
49
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
56
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
37
Всього голосів : 238
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:01

Re: Идея Банк

  Shustoff написав:Как я понял, можно с белой картой теперь аж на 500 в месяц грязными насвинорылить?


Давно можна, тільки потратити прийдеться близько 30 кгрн.
Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 14:05

  Ой+ написав:
  Shustoff написав:Как я понял, можно с белой картой теперь аж на 500 в месяц грязными насвинорылить?


Давно можна, тільки потратити прийдеться близько 30 кгрн.
Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.

да там 1 коп вечно висит, я уже 2 мес не плачу, наблюдаю :)
....и чо 30К? по онлайн достаточно и 10К, там 5% на инет-оплату (кроме коммунали!)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 17:37

Re: Идея Банк

Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили. :D Уже первую операцию на 2000грн сделал. :D
А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 20:44

  lel написав:Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили. :D Уже первую операцию на 2000грн сделал. :D
А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?

нормально в ІБ міняється по потребі. НА інет і поси спільний ліміт
це все в звичайній білявці. мабуть он-лайн аналогічно
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wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:07

  wolt450 написав:
  lel написав:Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили. :D Уже первую операцию на 2000грн сделал. :D
А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?

нормально в ІБ міняється по потребі. НА інет і поси спільний ліміт
це все в звичайній білявці. мабуть он-лайн аналогічно

Не нашел как поменять. Настройки-лимиты и ничего не меняется. Все статично.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 21:31

  lel написав:
  wolt450 написав:
  lel написав:Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили. :D Уже первую операцию на 2000грн сделал. :D
А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?

нормально в ІБ міняється по потребі. НА інет і поси спільний ліміт
це все в звичайній білявці. мабуть он-лайн аналогічно

Не нашел как поменять. Настройки-лимиты и ничего не меняется. Все статично.

мої картки-деталі-ліміти-редагувати дані(справа натиснути)-СМС для підтвердження
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wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:26

  wolt450 написав:мої картки-деталі-ліміти-редагувати дані(справа натиснути)-СМС для підтвердження

Мои карты - нет данных. Или Операция не может быть выполнена
Активна только Кредитные карты, есть детали счета, а лимитов нет.
lel
 
Повідомлень: 1836
З нами з: 10.12.13
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