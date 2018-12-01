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Идея Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 гру, 2018 14:01
Shustoff написав:
Как я понял, можно с белой картой теперь аж на 500 в месяц грязными насвинорылить?
Давно можна, тільки потратити прийдеться близько 30 кгрн.
Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 01 гру, 2018 14:05
Ой+ написав: Shustoff написав:
Как я понял, можно с белой картой теперь аж на 500 в месяц грязными насвинорылить?
Давно можна, тільки потратити прийдеться близько 30 кгрн.
Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.
да там 1 коп вечно висит, я уже 2 мес не плачу, наблюдаю
....и чо 30К? по онлайн достаточно и 10К, там 5% на инет-оплату (кроме коммунали!)
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 01 гру, 2018 17:37
Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили.
Уже первую операцию на 2000грн сделал.
А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?
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lel
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Додано: Суб 01 гру, 2018 20:44
lel написав:
Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили.
Уже первую операцию на 2000грн сделал.
А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?
нормально в ІБ міняється по потребі. НА інет і поси спільний ліміт
це все в звичайній білявці. мабуть он-лайн аналогічно
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:07
wolt450 написав: lel написав:
Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили.
Уже первую операцию на 2000грн сделал.
А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?
нормально в ІБ міняється по потребі. НА інет і поси спільний ліміт
це все в звичайній білявці. мабуть он-лайн аналогічно
Не нашел как поменять. Настройки-лимиты и ничего не меняется. Все статично.
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lel
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Додано: Суб 01 гру, 2018 21:31
lel написав: wolt450 написав: lel написав:
Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили.
Уже первую операцию на 2000грн сделал.
А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?
нормально в ІБ міняється по потребі. НА інет і поси спільний ліміт
це все в звичайній білявці. мабуть он-лайн аналогічно
Не нашел как поменять. Настройки-лимиты и ничего не меняется. Все статично.
мої картки-деталі-ліміти-редагувати дані(справа натиснути)-СМС для підтвердження
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Додано: Суб 01 гру, 2018 22:26
wolt450 написав:
мої картки-деталі-ліміти-редагувати дані(справа натиснути)-СМС для підтвердження
Мои карты - нет данных. Или Операция не может быть выполнена
Активна только Кредитные карты, есть детали счета, а лимитов нет.
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lel
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