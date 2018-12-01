Додано: Нед 02 гру, 2018 21:14

Ой+ написав: Shustoff написав: Как я понял, можно с белой картой теперь аж на 500 в месяц грязными насвинорылить? Как я понял, можно с белой картой теперь аж на 500 в месяц грязными насвинорылить?



Давно можна, тільки потратити прийдеться близько 30 кгрн.

Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами. Давно можна, тільки потратити прийдеться близько 30 кгрн.Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.

Это почему же?1)- вроде бы те же 2-3% грязным, что и у Мони. Только тут не лотерейно и без приколов из разряда "свинорыл-не свинрыл-заработал банк или нет". Да, чтоб выгрести все 500 - нужно порядочно потратиться. А мне 500 тут и не надо) Достаточно кафе, продуктовых и АЗС за кредитные с кешбеком. Просто раньше, когда я последний раз вообще юзал их карту, был 200 в месяц лимит и его я свободно выгребал. Моню оставим для экзотики, пока они скупятся на кешбек для грейсовиков. А бытовые вещи можно и у поляков забирать, чего бы и нет?2) Откуда 30?- абонка в 25 грн не снимается при тратах больше 3К в месяц. Вторые 4.99 у меня отключены и точно не используются.