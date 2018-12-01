Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили. Уже первую операцию на 2000грн сделал. А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?
lel написав:Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили. Уже первую операцию на 2000грн сделал. А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?
нормально в ІБ міняється по потребі. НА інет і поси спільний ліміт це все в звичайній білявці. мабуть он-лайн аналогічно
lel написав:Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили. Уже первую операцию на 2000грн сделал. А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?
нормально в ІБ міняється по потребі. НА інет і поси спільний ліміт це все в звичайній білявці. мабуть он-лайн аналогічно
Не нашел как поменять. Настройки-лимиты и ничего не меняется. Все статично.
lel написав:Получил КК Билявку онлайн. Специально подгадывал под 1 число. Страховку, естественно втулили. Уже первую операцию на 2000грн сделал. А как тут управлять в ИБ лимитами по карте? По умолчанию - много. Только звонком на горячку? Или пусть будут?
нормально в ІБ міняється по потребі. НА інет і поси спільний ліміт це все в звичайній білявці. мабуть он-лайн аналогічно
Не нашел как поменять. Настройки-лимиты и ничего не меняется. Все статично.
мої картки-деталі-ліміти-редагувати дані(справа натиснути)-СМС для підтвердження
Shustoff написав:Как я понял, можно с белой картой теперь аж на 500 в месяц грязными насвинорылить?
Давно можна, тільки потратити прийдеться близько 30 кгрн. Ідея вперше мені виставила 1 коп., за користування кредитними коштами.
Это почему же? 1) http://take.ms/52Brv - вроде бы те же 2-3% грязным, что и у Мони. Только тут не лотерейно и без приколов из разряда "свинорыл-не свинрыл-заработал банк или нет". Да, чтоб выгрести все 500 - нужно порядочно потратиться. А мне 500 тут и не надо) Достаточно кафе, продуктовых и АЗС за кредитные с кешбеком. Просто раньше, когда я последний раз вообще юзал их карту, был 200 в месяц лимит и его я свободно выгребал. Моню оставим для экзотики, пока они скупятся на кешбек для грейсовиков. А бытовые вещи можно и у поляков забирать, чего бы и нет? 2) Откуда 30? http://take.ms/D83m4 - абонка в 25 грн не снимается при тратах больше 3К в месяц. Вторые 4.99 у меня отключены и точно не используются.